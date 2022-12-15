أبرز الموادمحليات

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة «لا يوجد»

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 ديسمبر 2022 - 2:08 صباحًا

المناطق_الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بحالة الدفعة “لا يوجد”، وذلك ردا على استفسارات عدد من المستفيدين بهذا الشأن.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”: “إن حالة الدفعة ( لا يوجد ) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم”.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن الدعم يُصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

أخبار قد تهمك

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

الوسوم
صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 ديسمبر 2022 - 2:08 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى