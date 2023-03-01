“حساب المواطن” يوضح المقصود بـ”عائلة فاقد الأهلية” ومدى إمكانية الحصول على الدعم

المناطق_الرياض

كشف برنامج “حساب المواطن” المقصود بعبارة “عائلة فاقد الأهلية” وآلية إضافة عائل الأسرة كتابع خلال التسجيل للحصول على الدعم.

وأوضح “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، أن المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي، ويتم إضافة رب الأسرة كتابع في حال اختيار فئة العائل “عائل الأسرة فاقد أهلية”.

وأشار إلى ضرورة إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية، وذلك في حالة إضافة رب الأسرة عائلاً لها.