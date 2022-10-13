“حساب المواطن” يوضح متطلبات إرفاق الأبناء كتابعين للأرملة أو المطلقة

المناطق_متابعات

أجاب برنامج حساب المواطن، على استفسار بشأن الخطوات والمستندات المطلوبة لإرفاق الأبناء كتابعين في حساب الأرملة أو المطلقة.

وأوضح البرنامج أن صك الإعالة ليس من المستندات المطلوبة، مشيراً إلى أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم “أرملة” بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين.

وأضاف أنه يمكن إرفاق الأبناء كتابعين، عبر إرفاق المستندات المطلوبة، وهي: صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة.

كما لفت إلى أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم “مطلقة”، ولم تتم إضافة التابعين من قبل “الأب”، فبإمكان الأم إضافة الأبناء وإرفاق المستندات المطلوبة، وهي: شهادة الميلاد، أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم.