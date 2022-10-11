حساب المواطن يُتيح للمطلقة غير السعودية التسجيل فيه.. إليكم الرابط وأبرز الشروط

كشف برنامج الدعم الحكومي السعودي الخاص بـ “حساب المواطن” عن إمكانية التسجيل فيه للمطلقة غير السعودية، وذلك للاستفادة من الدعم المقدم، وخاصة في حال كان لديها أبناء، حيث وضح كافة التفاصيل.

هوية الابن الأكبر

ورد حساب “خدمة المستفيدين” التابع للبرنامج عبر موقع التدوينات القصيرة عبر تويتر، على استفسار بخصوص هذا الموضوع، موضحًا أنه بإمكانك التسجيل بهوية أكبر الأبناء، وإضافة الأم والتابعين بصلة قراب، وإرفاق المستندات المطلوبة.

وتابع البرنامج: أما في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 سنة، فيمكن لأكبر الأبناء رفع طلب عبر صوتك مسموع، برقم هويته، واختيار نوع الطلب الرئيسي “التسجيل”، ونوع الطلب الفرعي، ورفع المستندات المطلوبة.

الدفعة الجديدة للبرنامج

و يتم إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيس، وفي حال عدم توفر عنوان وطني بإمكانك اختيار “لايوجد” في بيانات العنوان، نسعد بخدمتك، وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن عن تفاصيل الدفعة الجديدة.

وأودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

رابط التسجيل (من هنا)