حسم مبالغ الحجوزات الملغاة من حجاج الداخل

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تبدأ وزارة الحج والعمرة، الجمعة القادمة، حسم 100% من قيمة المبالغ المالية لحجوزات باقات الحجاج في حالة إلغاء الحجز من المواطنين والمقيمين المسجلين رسمياً في المقاعد المخصصة في الشركات والمؤسسات حتى موعد إغلاق المسار الإلكتروني في السابع من الشهر نفسه.

وأكدت الوزارة، وجود 4 حالات مستثناة من الحسم، وهي: الوفاة، والحوادث المرورية والجنائية، ويتم الاستثناء بعد تقديم ما يثبت صحة ذلك، والإصابة بفايروس كورونا بعد تاريخ الأول من ذي الحجة، وتقديم ما يثبت ذلك، والعجز الصحي أو التنويم في المستشفى، وتقديم ما يثبت ذلك عن طريق تقارير صادرة من الجهات الصحية المعتمدة، ووجود تحديثات للشروط التنظيمية أو الصحية الحالية التي قد تتعارض مع الحجر لهذه الباقات.