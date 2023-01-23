“حسن نصر الله” يطلب الدعم من الخليج.. ومعلقون: “وقاحة لا مثيل لها”

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أثار طلب زعيم ميليشيا “حزب الله” حسن نصر الله لدول الخليج بدعم لبنان ماليًا للخروج من أزمته الاقتصادية، تفاعُلًا كبيرًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “نصر الله” خلال كلمة له اليوم: “هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم للخليج من مصر؟ شو بينقص دول الخليج أنها تيجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الكلمة، حيث اعتبروا طلب “نصر الله” وقاحة لا مثيل لها، خاصة أنه دائم النقد لدول الخليج العربي.

ومن جانبها، علّقت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، على تصريحات “نصر الله”، قائلة: “عمركم شفتم وقاحة وهبل وجنون مثل هذا!!.. السعودية كانت الداعم الأول للبنان، بينما هو يعلن كل يوم تبعيته لمرشد إيران، وأعلن دعمه للحوثيين ضد السعودية، وأنه طرف في هذه الحرب”.