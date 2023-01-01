حصاد 2022.. ماذا حدث في المملكة خلال عام؟

حصاد المملكة 2022، انتهى العام الميلادي بالعديد من الأحداث التي شهدتها المملكة العربية السعودية والتي كانت على النحو التالي:

وفاة الشيخ صالح اللحيدان

في صباح الأربعاء 5 يناير، توفي الشيخ صالح محمد اللحيدان بعد معاناة كبيرة مع المرض، حيث يُعد أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وعضو رابطة العالم الإسلامي، وله دروس في المسجد الحرام، وشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وأجرى الملك عبد الله بن عبد العزيز تعديلًا وزاريًا في بداية عام 2009 في عملية إصلاحات وصفها الإعلام حينها بـ “الحذرة”، وكان من بين المعزولين حينها الشيخ اللحيدان.

الحياة تعود للمملكة بعد كورونا

وعاد الطلاب في المملكة العربية السعودية إلى فصولهم مرة أخرى بعد توقف الحياة بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما كسر ئيس وزراء تايلاند جمود العلاقة وقام بزيارة العاصمة الرياض، كأبرز الأحداث في عام 2022.

والمملكة تحتفي مرتين الثاني والعشرون يومًا للتأسيس، فيما أحتفلت السعودية اليوم للمرة الأولى بـ”يوم التأسيس” لإحياء ذكرى أحداث تاريخية جرت قبل نحو 300 عام، ما عده مراقبون مسعى من قبل السلطات لفك الارتباط بالحركة الوهابية التي لعبت دورا محوريا في التأسيس.

ونشرت النيابة العامة، في عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، بداية تأسيس السعودية الأولى في منتصف، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”، وفقًا لـ “الأمر الملكي الكريم” رقم “أ/٣٧١” وتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ.

الملك يُغادر المستشفى

والملك سلمان يغادر المستشفى بفحوصات ناجحة، حيث غادر خادم الحرمين الشــــريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ظهر الأربعاء، مستشفى “الملك فيصل”، وذلك بعد إجراء بعض الفحوص الطبية الناجحة.

فيما واصل ولي العهد شفافيته الإعلامية، وأجاب على اثنين وسبعين سؤالًا لمجلة اتلانتيك، وفي نفس العام واصل والحوثيون محاولة العدوان على منشآت النفط، وهذه المرة في جدة وبعد قطيعة الرئيس التركي في جدة، وولي العهد يرد التحية بأحسن منها ويزور أنقرة.

كرة القدم تقدم مفاجآتين

فريق الفيحاء يخطف كأس خادم الحرمين الشرفين من نادي الهلال، بعد أن أقصى نادي الاتحاد، لتكون أولى بطولات البرتقالي، بعد أن حقق مباراة تاريخية ضد الزعيم الأكثر تتويجًا بالبطولة في التاريخ.

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو، حيث أصبح خارج الأضواء، وقام مؤخرًا بتعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من أجل مساعدته في العودة مرة جديدة إلى دوري الأضواء والشهرة.

حكومة جديدة وانقاذ الأسرى

في نفس العام، جو بايدن في جدة في حظوة قمم تحبكها المملكة، ووساطة ولي العهد تغيث عشرة أسرى بين المتحاربتين روسيا وأوكرانيا، كما أن المملكة تودع أديبها ورحالتها محمد بن ناصر العبودي، وتودع المنارة الثقافية عبد المقصود خوجه.

فيما ودعت ايضًا الخالدان سامي وزيلعي ينهيان رحل الصراع مع المرض، والملك سلمان يقر الحكومة الجديدة ورئيسها ولي العهد، ولما ينتهي العام، حيق قام الأمير يحزم حقائب الاقتصاد ويلتقي العالم في الشرق.

فوز تاريخي للأخضر

المونديال ينطلق على حدود المملكة والأخضر يهيأ البطل وميسي بهزيمة، حيث حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فوزًا بهدفين لهدف، في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

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