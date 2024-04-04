حصيلة الشهداء في قطاع غزة تتجاوز 33 ألفا

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ181 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و91 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 33 ألفًا و37 شهيدًا و75 ألفًا و668 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 8 مواطنين على الأقل، فجر اليوم الخميس، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 7 شهداء بينهم 3 أطفال، ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهدت مواطنة إثر قصف استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.

كما شهدت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا وجويا.