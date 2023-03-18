حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر تناهز 50 ألف قتيل بينهم نحو 6800 أجنبي

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أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 شباط/فبراير الماضي والزلازل التي تلته إلى 49 ألفًا و589 قتيلا.