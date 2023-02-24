حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز الـ 51,000

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ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا تتجاوز الـ 51,000، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وفي تركيا وحدها، أعلنت السلطات ركيا عن ارتفاع قتلى الزلزال المدمر إلى 44,218 شخصا.

أجرت تركيا أولى عمليات اختبار الأراضي التي سيتم إقامة المباني الجديدة عليها في الولايات المنكوبة بالزلزال، في حين تواصلت أعمال إزالة الأنقاض وفحص المباني المتضررة على قدم وساق في الولايات الـ11 المنكوبة في اليوم التاسع عشر لكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الحالي.

وبدأت أولى عمليات اختبار الأراضي التي سيتم إقامة المباني الجديدة عليها في الولايات المنكوبة في بلدة إصلاحية في غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد، الجمعة، تمهيداً للبدء في الإنشاءات.

وقال وزير البيئة والتطوير العمراني والتحضر، مراد كوروم، في تصريحات في أديامان جنوب البلاد، الجمعة، إن المباني الجديدة ستقوم على بعد من 500 إلى 600 متر بعيداً عن خط الصدع الزلزالي، وستتراوح الارتفاعات بين 3 و4 طوابق.

وأضاف أنه تم تحديد 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة للهدم فوراً، مشيراً إلى أنه تم فحص 4 ملايين و511 ألف وحدة سكنية داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية ضربها زلزالا 6 فبراير.

وتابع أنه تم التوصل إلى وجود 520 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل 164 ألفاً و321 مبنى منهاراً أو بحاجة إلى الهدم العاجل أو به أضرار بالغة جراء الزلزال، مؤكداً عزم الحكومة تعويض المواطنين عن منازلهم المتضررة خلال عام واحد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أعلن، الثلاثاء، أن الحكومة ستشرع ببناء بيوت لـ270 ألف أسرة بالمدن والأرياف في الولايات الـ11 المتضررة من كارثة الزلازل بداية من مارس المقبل.