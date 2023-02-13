حصيلة ضحايـا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 33 ألف قتيـل

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ارتفعت حصيلة ضحايـا الزلزال الذي ضـرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 33 ألف قتيـل في البلدين، وسط توقعات من الأمم المتحدة بتضاعف الأعداد خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث الطبيعية بتركيا، مشاركة حوالي 32 ألف شخص في عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى أكثر من 8 آلاف مسعف أجنبي، مع انتشار أكثر من 25 ألف جندي تركي في المناطق المتضررة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا هذا الأسبوع بلغ نحو 26 مليون شخص، داعيةً إلى جمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الحاجات الصحية الطارئة والكبرى.