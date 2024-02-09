حضور كثيف يشهده جناح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بفعاليات رالي حائل الدولي 2024

المناطق_هاني المحيفر

شهد جناح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل المشارك في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي 2024، الذي يضم العديد من الأركان المتنوعة، إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل المنطقة وخارجها، ومن دول الخليج تجاوز الـ 15 ألف زائر.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل فهد بن معيض الحسني أن جناح فرع الوزارة ، جذب الكثير من الزوار للاطلاع على ما يحويه الجناح من أركان متنوعة، مضيفاً أن الجناح يشارك فيه أكثر من 20 مزارعاً يعرضون فيه “خيرات حائل” من المنتجات الزراعية المتنوعة التي تشتهر بها المنطقة، من الحمضيات ومنتجات الفراولة والعسل والصناعات التحويلة، إضافة إلى ركن الجمعية السعودية للفنون التشكيلة “جسفت”، الذي كان لها حضور لافت خاصة بما تقدمه من لوحات تشكيلية متنوعة ومجسمات تراثية كانت محل اهتمام الزوار، لافتاً أن عدد الزوار تجاوز 15 ألف زائر من مختلف مناطق المملكة وكذلك من دول الخليج، مشيراً إلى أن الركن شهد حركة اقتصادية جيدة، ونفذت من خلاله كميات كبيرة من المنتجات بأنواعها.