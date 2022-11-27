حظر أمريكي لمعدات «هواوي» و«زد تي آي» الصينيتين: خطر على الأمن القومي

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فرضت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، حظرًا على استيراد معدات اتصالات جديدة من شركتي “هواوي تكنولوجيز” و”زد تي آي” الصينيتين، بدعوى أنها تشكل “خطرًا غير مقبول” على الأمن القومي للولايات المتحدة.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن اللجنة، السبت، أنها أقرت قواعد نهائية تحظر بيع أو استيراد المعدات التي يعتقد أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة، وذلك في أحدث حملة على شركات صناعة معدات الاتصالات الصينية.

ورفضت “هواوي” التعليق، ولم ترد شركة “زد تي آي” على الفور على طلب للتعليق بشأن القرار الأمريكي.

مخاوف من استغلال التكنولوجيا الصينية في التجسس

وتم اقتراح هذه الخطوة لأول مرة منتصف عام 2021، فيما يمثل إقرارها أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة وسط مخاوف من أن تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس على الأمريكيين، وفق وكالة “رويترز”.

وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، الجمعة، إنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة داهوا تكنولوجي المصنعة لأجهزة المراقبة وشركة هانجتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة وشركة هيتيرا للاتصالات.

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الاتحادية جيسيكا روزنوورسيل في بيان، إن “هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأمريكي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات”.

هيكفيجن: منتجاتنا لا تهدد الأمن الأمريكي

وقالت هيكفيجن في بيان إن منتجاتها لا تهدد الأمن الأمريكي.

وأضافت “هذا القرار الصادر عن لجنة الاتصالات الاتحادية لن يسهم بشيء لحماية الأمن القومي الأمريكي ولكنه سيكون إلى حد كبير أكثر ضررًا وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة والسلطات المحلية والمناطق التعليمية والمستهلكين الأفراد لحماية أنفسهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية وممتلكاتهم”.

وأضافت هيكفيجن أنها ستواصل خدمة العملاء الأمريكيين “بالامتثال الكامل” للقوانين الأمريكية.