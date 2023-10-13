حظر “الذكاء الاصطناعي” بأبحاث الفضاء بأمريكا

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حظرت الولايات المتحدة الأمريكية، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مؤقتًا على موظفي القوات التي تختص بتنفيذ العمليات الفضائية العسكرية، نظراً لورود تقارير مقلقة تتعلق بأمن البيانات.

وتضمنت الأدوات المحظورة على الموظفين نماذج اللغات الكبيرة مثل شات جي بي تي وبارد وغيرهما، حيث مُنع استخدامها على أجهزة الكمبيوتر الحكومية حتى يحصل الموظف على موافقة رسمية من مكتب التقنية والابتكار التابع للقوة الفضائية الأمريكية.

بدورها، أوضحت كبيرة مسؤولي التقنية والابتكار، أن القوات الفضائية تسعى حالياً للتنسيق مع وزارة الدفاع لتشكيل فريق عمل مختص بالذكاء الاصطناعي لاستخدامه بطريقة مسؤولة وآمنة.