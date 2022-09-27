حظر “بكاء الملوك”.. باكنجهام يمنع إذاعة لقطات من جنازة الملكة

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طلب قصر باكنجهام حظر عرض بعض لقطات جنازة الملكة إليزلبيث الثانية، مع انتهاء الحداد الملكى في بريطانيا.

وطلب القصر الملكي من مسؤولي النشر في القطاعات الإعلامية عدم عرض بعض المشاهد التي تم التقاطها خلال جنازة الملكة وعدم إذاعتها مرة أخرى وبخاصة بكاء أبنائها وأحفادها.

وكانت الجنازة الرسمية التي أطلقت عليها لندن “جنازة القرن”،تابعها على شاشات التلفاز أكثر من أربعة مليارات شخص حول العالم، لكن بعض اللقطات للعائلة المالكة ربما لن تتكرر أبدًا.

وكشف تقرير لصحيفة “إكسبريس” البريطانية أن طلب القصر بتنقيح التسجيل المصور للجنازة هو جزء من الصفقة التي سمحت للتلفزيون بتسجيل ونقل جنازة الملكة.