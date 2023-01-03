حفل تقديم رونالدو في النصر (بث مباشر)

يستعد نادي النصر لإستقبال أكبر صفقاته التاريخية، في حفل يحضره محبي ومشجعي العالمي، في ملعب مرسول بارك من أجل تقديم النجم العالمي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الجديد.

ووصل البرتغالي رونالدو إلى الرياض، من أجل الانضمام رسميًا إلى نادي النصر، الذي وقع معه منذ أيام، مساء أمس الإثنين، حيث تم استقباله بحفاوة من قبل مسؤولي النصراوي، ومنعوا وسائل الإعلام من مُقابلة الدون.

التعاقد مع البرتغالي

وانضم رونالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، إلى النـصر في صفقة تعتبر هي الأقوى في المنطقة العربية، وذلك لمدة موسمين ونصف، على أن ينتهي عقده في صيف 2025.

وضم النصر البرتغالي، لمدة موسمين ونصف مقابل حوالي 200 مليون يورو في الموسم الواحد، ليكون كريستيانو رونالدو هو أعلى لاعب كرة قدم أجرًا في العالم.

مباريات قادمة للنصر

ومن المقرر، أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مجموعة قوية من المباريات تبدأ بمقابلة الطائي يوم الخميس المقبل، الموافق 5 يناير 2023، فيما يسضيف الشباب في يوم السبت 14 يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة.

ويواجه نادي النصر نظيره الاتفاق، في 21 يناير 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما يٌقابل العالمي نادي الاتحاد في مواجهة قوية في 25 يناير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اقرأ ايضًا