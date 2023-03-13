حفل زفاف الأميرة إيمان.. هذه نصيحة الملكة رانيا لابنتها (صور)

عبرت الملكة “رانيا العبدالله”، اليوم، عن سعادتها بحفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، الذي أقيم الأحد في البيت الأردني بحضور الأصدقاء والمقربين.

حفل زفاف الأميرة إيمان

وقالت في تعليقها على حفل الزفاف الذي نشرت صورًا منه عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: “كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا، حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه… تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان. حصة أبوكِ أنت يا إيــمان”.

وتابعـت: “فيكِ أجمل صفات الأخت الكبرى، تحيطين إخوتكِ حولكِ بالحب، صديقة الحسين وحبيبة هاشم وتوأم روح سلمى، ولا زلت أذكر كيف كنتِ تسارعين وتمدين يدكِ الصغيرة وتطلبين “واحدة لحسين” كلما أعطيتكِ قطعة من الحلوى”.

وأردفت في منشورها بمناسبة حفل زفاف الأميرة إيمان: “أحمد الله كل يوم بأن وهبني بنتاً لها حظ في الأخلاق، وحظ في الطيب والطلة، وحظ في محبة الناس. كم أنا فخورة بكِ، بتواضعكِ وحنانكِ، وصفاء روحك، وها أنا اليوم يا إيمان (أم العروس)، قلبي يزفكِ بالزغاريد، ممتلئ بالرضى عليكِ، وفي عيني دمعة وطَيْفان… جَدُّكِ وجَدُّكِ، ربّ اغفر لهما وارحمهما وأكرم نزلهما. أكاد أراهما والفرح يرقص بينهما، يتمازحان ويضحكان تماماً كما كانا ليلة فَرَحِنا والدكِ وأنا”.

نصيحة الملكة رانيا للأميرة إيمان

وأكملت: “اليوم، قبّل أبو الحسين الغالي جبينكِ أمسك يدكِ كما أمسكها يوم خطيتِ خطواتكِ الأولى، وملأ عينيه بصورتكِ يا عروس، تذكري دائماً حب الأردن الذي تحملينه بقلبكِ، وتذكري دائماً أنكِ أردنية هاشمية، حفيدة الحسين وبنت عبدالله”.

واختتمت: “إيمان… بين فرحتي فيكِ، وخوفي من الشوق إليكِ، أدعو الله أن يزف الفرح لقلبكِ وأن يحرسكِ بعينه التي لا تنام”.