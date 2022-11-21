تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات التي تشير إلى إعتناق مورغان فريمان الإسلام عقب افتتاح كأس العالم 2022، حيث انتشرت العديد من الصور للنجم العالمي التي تشير إلى إعتناقه للدين الإسلام بعد ساعات قليلة من مشاركته في حفل افتتاح كأس العالم 2022، بالعاصمة القطرية الدوحة.

حقيقة إعتناق مورغان فريمان الإسلام

ويسرد موقع “المناطق” حقيقة إعتناق مورغان فريمان الإسلام عقب افتتاح كأس العالم 2022، ومدى صحة الأنباء المتناقلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر.

مشاركة مورعان فريمان في حفل افتتاح كأس العالم

وصرح مورغان في وقت سابق، أنه يحب الاستماع إلى الأذان وصوته الجميل، ولكن لم يؤكد مورغان حقيقة الأنباء المتداولة ولم ينفيها، ولا يوجد أي تصريح رسمي له باعتناقه ديانة الإسلام، وكل ما قيل حول الامر ليس عليه أي دليل حقيقي، ومن المتوقع أنها ستكون شائعة في نهاية الامر.

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وشارك النجم العالمي مورغان فريمان، في حفل افتتاح كأس العالم 2022، بملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي يُقام في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، لتكون النسخة الثانية والعشرون من المسابقة، والأولى التي تُقام في العالم العربي.

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