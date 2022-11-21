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حقيقة إعتناق مورغان فريمان الإسلام عقب افتتاح كأس العالم 2022

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 21 نوفمبر 2022 - 1:47 مساءً
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - JUNE 06: Morgan Freeman speaks onstage during the 47th AFI Life Achievement Award honoring Denzel Washington at Dolby Theatre on June 06, 2019 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for WarnerMedia) 610265

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات التي تشير إلى إعتناق مورغان فريمان الإسلام عقب افتتاح كأس العالم 2022، حيث انتشرت العديد من الصور للنجم العالمي التي تشير إلى إعتناقه للدين الإسلام بعد ساعات قليلة من مشاركته في حفل افتتاح كأس العالم 2022، بالعاصمة القطرية الدوحة.

حقيقة إعتناق مورغان فريمان الإسلام

ويسرد موقع “المناطق” حقيقة إعتناق مورغان فريمان الإسلام عقب افتتاح كأس العالم 2022، ومدى صحة الأنباء المتناقلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر.

مشاركة مورعان فريمان في حفل افتتاح كأس العالم

وصرح مورغان في وقت سابق، أنه يحب الاستماع إلى الأذان وصوته الجميل، ولكن لم يؤكد مورغان حقيقة الأنباء المتداولة ولم ينفيها، ولا يوجد أي تصريح رسمي له باعتناقه ديانة الإسلام، وكل ما قيل حول الامر ليس عليه أي دليل حقيقي، ومن المتوقع أنها ستكون شائعة في نهاية الامر.

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وشارك النجم العالمي مورغان فريمان، في حفل افتتاح كأس العالم 2022، بملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي يُقام في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، لتكون النسخة الثانية والعشرون من المسابقة، والأولى التي تُقام في العالم العربي.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 21 نوفمبر 2022 - 1:47 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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