حقيقة اعتزال الشهراني.. وكيل أعماله يُفجر مفاجأة مُدوية

حسم غرم العمري وكيل النجم الدولي الظهير الأيسر لنادي الهلال والمنتخب السعودي لكرة القدم ياسر الشهراني، رسمياً مستقبل اللاعب؛ بعد إصابته الخطيرة ضد الأرجنتين ضمن منافـــــسات الجولة الأولى في كأس العالم 2022.

وكان هناك أخبار قوية تفيد بأن مسيرة الشهراني التي استمرت حتى سن الـ 30 عامًا في عالم السحر قد تكون على وشك الانتهاء، بسبب اصابات خطيرة في الوجه والبطن، في الوقت بدل الضائع من مباراة السعودية والأرجنتين.

وقال العمري في تصريح متلفز، إن المرحلة الخطيرة انتهت، وكان الأطباء قلقون للغاية بــشأن الشهراني بسبب إصابة في البطن، ولكن بعد العملية تحسنت صحته وبدأ “يمشي”، الحمدالله وهو بخير في الوقت الحالي”.

وعن الإصابات الأخرى، قال غرم العمري إنه باستثناء الاشتباه بكسر عظم الجفن أصيب ضرس واحد فقط وسيعالج خلال 4 أو 5 أيام، وهذه الإصابات “بسيطة” ولن تؤثر على مسيرة الشهراني، في عالم الساحرة المستديرة، بحمد الله”.

وأوضح العمري أن غياب الشهراني تراوحت بين ثلاثة وأربعة أشهر، بعد ذلك، سيعود إلى الفريق الأول لنادي الهلال للتدريب الجماعي.