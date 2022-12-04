حقيقة اعتزال ليفاندوفسكي بعد الخروج من المونديال.. البولندي يفجر مفاجأة مدوية

كشف روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق الكرة بنادي برشلونة ومنتخب بولندا،ما إن كانت نسخة كأس العالم “فيفا قطر 2022″، هي الأخيرة له مع المنتخب أم لا.

وأكد ليفاندوفسكي، خلال تصريحات عقب المباراة، أنه لم يحسم قراره بعد وأنه لا يعرف بشأن ما إذا كان قادرًا على قيادة منتخب بولندا، حال مشاركته في كأس العالم 2026، موضحا “الطريق لا يزال طويلًا”.

وأضاف “جسديًا، لست خائفًا من ذلك، ولكن لدينا الكثير من الأشياء المختلفة خارج كرة القدم، والتي تقرر بشأن ما إذا كنت سعيدًا، وما هو حولك، من الصعب التحدث الآن، لا تزال هناك الكثير من الأشياء التي ستجعلني أحسم قراري بشأن ما إذا كان مونديال 2022 هو الأخير أم لا”.

وعن مباراة فرنسا، طالب بتغيير الاستراتيجية الدفاعية واللعب إلى الأمام خلال المواجهات القادمة معبرا عن أسفه إزاء الطريقة الدفاعية التي لعب بها منتخب بولندا في كأس العالم .

وسجل ليفاندوفسكي هدفين من أصل ثلاثة سجلها منتخب بولندا في كأس العالم 2022، حيث تمكن من هز شباك السعودية في دور المجموعات، ثم فرنسا في دور الـ16، قبل الخروج من المونديال.