حقيقة مشاركة الهلال في دوري روشن بـ “الرديف”

كشف سامي الحريري، الناقد الرياضي حقيقة أن الهلال يميل للعب ما تبقى من دوري روشن السعودي للمحترفين، بفريق الرديف، وذلك من أجل تكريس نفسه لكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

وقال سامي الحريري في حديث لـ “أكشن مع وليد”: “الشائعات المتداولة حول تفريغ فريق الهلال لآسيا وكأس الملك غير صحيحة، لكن أتمنى أن تكون صحيحة، على الأقل بمباراة الفيحاء، خاصة وأن لديه مباراة مع شباب الأهلي في آسيا، ويجب أن يعطي لها الأولوية”.

من جهته، أكد أن الهلال لن يتخلى عن اللقب بسهولة وسيظل منافس على اللقب حتى اللحظة الأخيرة، خاصة إذا كان لا يزال في متناول اليد، مضيفًا أن فهد بن نافل قال إن مصير الأندية الكبرى هو الذهاب، للتنافس على جميع البطولات.

وأضاف: “صحيح أن هناك إرهاقًا واختلافًا عن الآخرين، لكن النادي العريق الذي اعتاد على الألقاب لم يتركهم، وعلينا أن ننظر إلى ما قاله لاعب ريال مدريد توني كروس بعد فوزه بكأس العالم، وهو أنه يركز الآن على المباراة القادمة”.

جدير بالذكرأ أن الهلال يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، بفارق 5 نقاط عن فريق النصر، المتصدر ب37 نقطة من 16 مباراة، وعلمًا بأن العالمي يتفوق بفارق الأهداف عن الاتحاد “الوصيف” والشباب “الثالث”.

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