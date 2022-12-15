حقيقة مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2022

تظهر أخبار جديدة حول كأس العالم للأندية 2022 ، والتي ستقام في الأشهر الأولى من العام المقبل.

سيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم غدا الجمعة مواعيد استضافة كأس العالم للأندية 2022 والدول المستضيفة لها. ويمكن أن تعقد في الإمارات العربية المتحدة في فبراير المقبل، وتقام بطولة كأس العالم للأندية في فبراير من العام المقبل.

نتيجة لذلك ، تضاربت الأنباء حول اختيار نادي الهلال لكأس العالم 2022، كبطل لدوري أبطال آسيا الأخير ، أو “ترشيح” بوهانج ستيل الكوري الجنوبي أو أوراوا ريد دايموندز الياباني، فما هي حقيقة القصة؟

أعلن موقع “سعودي 360” أن فريق نادي الهلال سيشارك بنسبة 100٪ في مونديال كأس العالم المقبل، وأشار إلى بطولة كأس العالم للأندية 2022 ، التي ستقام في الإمارات أو قطر في الفترة من 1 إلى 11 فبراير، مستبعدًا خيار المملكة المغربية.

وكشف الموقع أن المباراة الأولى التي سيخزضها في كأس العالم للأندية، أي في 5 فبراير من العام المقبل ، ستكون ضد “سد قطر، أوكلاند، ونيوزيلندا-فيداد ، الوداد المغربي، وأوضح أنه إذا أقيمت بطولة العالم في الدوحة بقطر، فستقام المباراة على استاد “لوسيل ومدينة خليفة التعليمية العالمية”.

وإذا قرر الفيفا استضافة المباراة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فستقام المباراة في مدينة زايد الرياضية، خاصة أن هذه المشاركة ؛ ستكون المرة الثالثة في تاريخ الهلال التي يشارك فيها كأس العالم للأندية بعد حصوله على المركز الرابع عامي 2019 و 2021.

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