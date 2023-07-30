حكام دوري روشن يدشنون معسكرهم الخارجي في صربيا استعدادًا للموسم الجديد

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دشن حكام دوري روشن للمحترفين معسكرهم الخارجي المقام في مدينة نوفي ساد الصربية والذي يستمر حتى 8 أغسطس المقبل استعدادًا للموسم الجديد 2023 – 2024.

وكانت البعثة وصلت إلى صربيا الخميس وتضم 24 حكم ساحة منهم 9 حكام ساحة شباب، بالإضافة إلى 32 حكمًا مساعدًا بينهم 4 حكام مساعدين شباب.

وبدأت الفترة الصباحية بتدريبات لياقية، ثم محاضرات نظرية عن تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، بالإضافة لمحاضرات فنية استعدادًا للموسم الجديد.

في المقابل شملت الفترة المسائية تطبيقات على تقنية الـ VAR بالإضافة لتمارين بدنية وحالات تحكيمية عملية.

ومن المقرر أن يدير الحكام خلال فترة المعسكر مجموعة من المباريات الودية التي ستُقام في صربيا.