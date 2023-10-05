حكام مباريات اليوم في دوري روشن

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حكام مباريات، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.

تقام 4 مباريات اليوم في الجولة التاسعة تبدأ بمواجهة تجمع بين ضمك والحزم على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وتقام مباراتان في تمام الساعة السادسة، الأولى حين يحل الشباب ضيفا على الرياض في استاد الأمير فيصل بن فهد، والثانية سيستضيف التعاون نظيره الطائي على ملعب نادي التعاون ببريدة.

وتختتم المباريات بمواجهة الاتفاق أمام نظيره الفتح، في تمام الساعة التاسعة مساءً باستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وجاءت أسماء حكام مباريات اليوم كالتالي: