حكة الجلد والتقدم في العمر.. 4 نصائح طبية لتخفيفها وتفادي الأسوأ

عندما يتقدم الإنسان في العمر، فإن عدة اضطرابات صحية تدهمه، ومن بينها حكة الجلد التي تحصل أحيانًا دون سبب واضح، وينصح الأطباء، كبار السن بأن يتبعوا عدة خطوات لأجل تخفيف الحكة قدر الإمكان، وفقًا لسكاي نيوز عربية.