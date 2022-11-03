حكم الزواج من  أُمِّ اليتيم، وهل ذلك من تمام كفالته؟ .. الخضير يجيب

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الزواج من أُمِّ اليتيم، وهل ذلك من تمام كفالته؟

وقال الشيخ الخصير “الأمور بمقاصدها، فإذا كان القصد الأُمَّ والزواج بها؛ فلا يدخل هذا السؤال، لكن إذا كان القصد من الزواج بالأُمِّ التوصُّل إلى كفالة هذا اليتيم التي لا يتمكَّن من الوصول إليها إلا بالزواج من أُمِّه؛ فهذا له أجره”.

وأضاف الخضير “لا شك أنه في هذه الحالة مأجور على ذلك، وقصدُه وهمُّه كفالة اليتيم، ومثل ما قال أهل العلم: الأمور بمقاصدها”.

وتابع الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير “وكذلك بالنسبة لكونه -أيضًا- من السَّعي على الأرملة؛ فمثل ما قلنا، فالقاعدة تشمل كلَّ هذا، والمرجع في ذلك إلى النيَّة والقصد”.