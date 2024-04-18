حكم قضائي يلزم يوفنتوس بدفع 10 ملايين يورو لرونالدو

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قضت محكمة إيطالية اليوم الأربعاء بأنه سيتعين على نادي يوفنتوس الإيطالي دفع ما يقرب من 10 ملايين يورو (6ر10 مليون دولار) للاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو .

وأصدرت المحكمة قرارها لمصلحة رونالدو، الذي يلعب الآن في صفوف فريق النصر السعودي، بعدما رفع دعوى قضائية ضد ناديه السابق بسبب نزاع على الراتب خلال جائحة كوفيد-19، حيث تتعلق القضية بالمدفوعات التي تم تأجيلها خلال موسم 2020 / 2021.

وتكبدت العديد من فرق كرة القدم الكبرى خسائر مالية، بسبب الوباء، وكان رونالدو من بين اللاعبين الذين تم تأجيل دفع رواتبهم، لكنه ذهب لاحقا للمحكمة وطالب بحوالي 20 مليون يورو.

وشدد يوفنتوس على أن رونالدو تنازل عن راتبه طوعا في ذلك الوقت.

ولعب رونالدو مع يوفنتوس ما بين عامي 2018 و2021 قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم حط الرحال أخيرا في نادي النصر.