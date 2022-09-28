قلق جماهير العالمي.. تعرف على حكم مباراة النصر والاتحاد

قررت لجنة الحكام التابعة للاتجاد السعودي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين إلى حكم أورونجوياني.

حكم مباراة النصر والاتحاد

ونشرت صحيفة الرياضية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر، أن الخكم أندريس كونيا الأوروجوياني سيدير مباراة كلاسيكو النصر والاتخاد.

ويعد أندريس كونيا، ليس من ضمن قائمة الحكام المقرر مشاركتها في نهائيات كأس العالم بنهاية نوفمبر المقبل في قطر، بعد أن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، استعانة أي اتحاد محلي، بأي حكم أجنبي سيشارك في مونديال قطر 2022.

وتباينت ردود الفعل المختلفة من جماهير النصر عن قلقهم عبر التدوينات من خلال موقع تويتر، بعد قرار تعين أندريس كونيا في كلاسيكو الاتحاد، حيث كان هو الحكم الرئيسي في خسارة الديربي أمام الهلال (2-0) في نوفمبر 2020.

ومن المقرر إقامة مباراة النصر والاتخاد في الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين يوم الأحد الموافق الثاني من أكتوير.

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