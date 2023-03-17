حلبة كورنيش جدة تستعد لاستقبال أسرع متسابقي العالم

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تستعد حلبة كورنيش جدة لاحتضان منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، بدايةً من يوم غدٍ، وعلى مدار ثلاثة أيام، وذلك للمرة الثالثة خلال 16 شهراً، في حدث رياضي منتظر، سيكون محط أنظار العالم.

وتقع الحلبة على ضفاف كورنيش جدة، وتحديداً ساحل البحر الأحمر، بامتدادٍ يصلُ إلى 12 كم شمال وسط جدة، في موقع استثنائي لإقامة منافسات سباق الفورمولا1.

واستغرق بناء هذه الحلبة المميزة، ما يقارب 8 أشهر، محققةً بذلك رقماً قياسياً عالمياً، إلى جانب كونها أسرع حلبة شوارع في قائمة الفورمولا1، بمتوسط سرعةٍ يصل إلى 252 كم في الساعة، وصولاً إلى سرعة 322 كم في الساعة، فيما يصل طول مسارِ الحلبة إلى 6,175كم، ما يجعلها تملكُ أطول مسارٍ لحلبة شوارع، والمركز الثاني في قائمة أطول حلبات السباق، بعد حلبة سباق فرانكورشان في بلجيكا.

كما تتميز الحلبة بوجود 27 منعطفاً، 16 منعطفاً في الجهة اليسرى، و11 منعطفاً من الجهة اليمنى، إضافةً إلى أنه تم تخصيص عدد 3 منعطفات محتملة لتفعيل نظام التخفيض من السحب “دي آر إس”، إلى جانب أن إقامة السباق ليلاً يمنحه وهجاً وحماساً أكبر من قبل السائقين أو الجماهير.

وتتوائم الحلبةُ التي تتخذُ من عروس البحر الأحمر مكاناً لها، مع رؤية المملكة 2030، في تعزيز جودة الحياة، لا سيما وأن البنية التحتية للحلبة، تم تأسيسها وتصميمها، من أجل وضعها صديقةً للبيئة، وأن تضفي قيمةً إيجابية للسكان، كما تتميز الحلبة بوجود أكثر من 43000 متر مربع من المساحات الخضراء، وزراعة ما يزيد على 2000 شجرة، كما أن الموقع أيضاً يمتاز بتصميمٍ مستدامٍ، يسهم بتقليل الطلب على الري، والحد من التأثير الحراري، بهدف إبطاء معدل التلوث الهوائي.

وبالعودة لتاريخ استضافة هذه الفعالية الرياضية الدولية، فإن أول استضافةٍ في هذه الحلبة يعود إلى عام 2021م، في منافسةٍ كسبها البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، وفي عام 2022 استضافت الحلبة منافسات الفورمولا للمرة الثانية، وكانت من نصيب الهولندي ماكس فيرستابين.

يُذكر بأن العديد من التعديلات أجريت على حلبة كورنيش جدة، قبل احتضانها منافسات سباق فورمولا1 للمرة الثالثة، والمتمثلة بزيادة تحسين خطوط رؤية السائقين في أقسامٍ محددة من الحلبة، وإعادة تشكيل الحواجز المختلفة، بما يتماشى مع التوصيات الجديدة التي تم طرحها عقب تقديم السيارات الجديدة للفورمولا1 في العام الجاري.