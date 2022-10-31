“حلواني إخوان” تخسر 23 مليون ريال خلال الربع الثالث

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أعلنت شركة حلواني إخوان عن النتائج المالية للربع الثالث من 2022 حيث سجلت خسائر بلغت 23 مليون ريال مقابل أرباح 14 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021.

و يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إجمالي الربح للشركة بمقدار 38% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض المبيعات وتأثر الشركة بإرتفاع أسعار تكاليف المواد الأولية ضمن التضخم العالمي الذي كان له تأثير على معظم الشركات.

وزيادة المصروفات البيعية والتوزيعية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة تركيز الشركة في التوسع الجغرافي للمبيعات عن طريق زيادة قنوات البيع وهيكلة فريق عمل إدارة المبيعات.

و تأثر أرباح الشركة الموحدة بإنخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة في مصر .