حل بسيط يزيد شحن “آيفون” 4 مرات

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يعاني البعض من بطء شحن هاتف “آيفون” الذي يصل أحياناً إلى أربع ساعات، لكن خبراء حاولوا إيجاد حل لتلك المشكلة عبر تغيير بسيط في إعدادات الهاتف.

وكشف خبراء تكنولوجيا، عن أن تشغيل الهاتف على وضع الطيران يمكن معه أن يصل شحن البطارية إلى 90% خلال ساعة ونصف فقط بمعدل 4 مرات عن الوضع الطبيعي، كما يزيد من كفاءة وسرعة عمل الجهاز.

وأشار الخبراء وفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، إلى أن تشغيل هذا الوضع يجعل الهاتف يتوقف عن استخدام ميزات الشبكة الخلوية والبلوتوث والراديو والواي فاي التي تستنزف البطارية باستمرار في الخلفية، كما يُعطل جميع بروتوكولات الاتصال اللاسلكي.

وحول طريقة ضبط تلك الخاصية، لفتوا إلى أنه بمجرد فتح الإعدادات ستكون الميزة مرئية في الأعلى، وبعدها يتم تنشيط وضع الطيران مع التمرير لأسفل إلى البطارية في الإعدادات وتشغيل وضع البطارية المنخفضة ليضاعف بعد ذلك زيادة سرعة الشحن.