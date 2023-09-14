“حماية” البيانات الشخصية يدخل حيز “التنفيذ”

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دخل نظام حماية البيانات الشخصية، حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم الخميس، وهو النظام الذي أجازه مجلس الوزراء في سبتمبر 2021، ويوفر آلية قانونية لحماية البيانات الشخصية من الانتهاك، والتعدي، والافشاء، بأي صورة من الصور، بما يؤدي إلى منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات.

ويضع النظام، عقوبات صارمة لكل من يحاول استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، وينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين، في عدد من الجوانب.

ويشمل إجراءات وقائية لمراحل جمع البيانات، ومعالجتها، وتخزينها، واستعمالها، وتمريرها؛ كما يوفر حماية للبيانات في صورتيها الإلكترونية والورقية، فيما تتضمن الحماية القانونية التي يوفرها النظام، البيانات النصية والصور الثابتة، ومقاطع الفيديو المنتجة عبر كاميرات التصوير.

ويحدد النظام، ضوابط استعمال البيانات، عقب مرحلة جمعها بالطريقة النظامية؛ ليكون في نطاق الغرض المحدد من جمعها، وتصحيحها وإتلافها، وضوابط الإفصاح عن البيانات.

وصنف البيانات الشخصية، وشلمت “البيانات الصحية، والائتمانية، والبيانات الجنائية والشرطية، والصور الفوتوغرافية، ونسخ الوثائق الرسمية”.

يأتي ذلك؛ فيما دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، حملة “اسأل قبل”، للتعريف بأهمية البيانات الشخصية.