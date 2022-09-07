«حماية المستهلك»: احتكار الزي المدرسي أكثر شكاوى أولياء الأمور بالمدارس الأهلية

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قال د. ناصر بن فهد بن دهيم، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، إنَّ احتكار الزي المدرسي أكثر الشكاوى التي تصلنا من أولياء الأمور في المدارس الأهلية.

وأضاف «بن دهيم»، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أنَّ 90% من مظاهر احتكار الزي المدرسي تحدث في مدارس الطالبات.

وأكمل، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، أن لدي 50 شكوى بهذا الشأن من بينها شكوى تتعلق بإلزام إحدى المدارس الطالبات بوضع شعار على الزي بقيمة 50 ريالًا.

وتابع «بن دهيم»، تتضمن إحدى الشكاوى شراء الزي المدرسي من داخل مدرسة على أن يكون الاستلام من محل خارجها، فيما هددت مدرسة أخرى الطالبات بعدم الدخول حال ارتدائهن زيًّا غير الذي تبيعه المدرسة.