“حمدالله الأكثر تقييما”.. تعرف على تشكيل الجولة العاشرة من دوري روشن

أعلن حساب دوري روشن، اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي للجولة العاشرة من منافسات المسابقة المحلية عقب انتهائها.

وشهدت تشكيلة الجولة العاشرة حصول اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله على أعلى تقييم 8.8.

وجاءت تشكيلة الجولة العاشرة كالتالي:

حارس مرمى: ديفيس إيباسي (أبها).

خط الدفاع: نواف بوشل (الفتح)، أحمد حجازي (الاتحاد)، أحمد شراحيلي (الاتحاد)، يوسف الشمري (الباطن).

خط الوسط: مراد باتنا (الفتح)، سعد بقير (أبها)، كريم البركاوي (الرائد).

خط الهجوم: أنتوني نواكايمي (الفيحاء)، تاليسكا (النصر)، عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد).

وفي سياق متصل، ينفرد تاليسكا بصدارة هدافي دوري روشن السعودي بـ9 أهداف، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كارلوس جونيور بـ6 أهداف، بالتساوي مهاجم الهلال، أوديون إيغالو، ونجم فريق الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله.

رفض شكوى الاتحاد ضد النصر بشأن حمدالله وحامد البلوي