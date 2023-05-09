حمدالله: وقعت على بياض لأن في الاتحاد “رجال”

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أكد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد أن الفوز بلقب الدوري لا يزال “بعيدًا جدًا” على الرغم من ابتعاد فريقه في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه قبل 4 جولات من النهاية.

وقال حمدالله في تصريحات عقب الفوز الكبير على أبها برباعية نظيفة لحساب الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين، إن الجمهور قدم اليوم دعمًا كبيرًا للفريق على الرغم من ظروف إقامة المباراة في وقت متأخر.

وأشاد المهاجم المغربي بالمستوى الكبير الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، مشددًا على ضرورة التركيز من الآن على المباراة القادم.

وبسؤاله حول مدى اقتراب الاتحاد من حسم الدوري قال حمدالله: “لا يزال الدوري بعيد جدًا، سنركز في كل مباراة على حدا”.

وعن سبب توقيعه على بياض لمدة موسمين دون وضع قيمة مادية حسبما أعلن أنمار الحائلي رئيس النادي رد “حمدالله”: “فعلت ذلك لأن في رجال بالاتحاد”.