حمدوك: السودان يمر بظرف عصيب.. والحل العودة للفترة الانتقالية

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طالب رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، قيادات الجيش والدعم السريع بوقف الحرب الجارية بالسودان، مؤكداً أن بلاده تمر بظرف عصيب والوضع كارثي.

وقال حمدوك: «أطالب قيادة الجيش والدعم السريع بضرورة وقف هذه الحرب، وأدعو الشعب السوداني إلى الحفاظ على التماسك والوحدة»، داعياً المجتمع الدولي والإقليمي على مساعدة السودان والوقوف بجانبه.

وأضاف: «الحرب تقضي على الأخضر واليابس، ويجب أن توقف اليوم قبل غدٍ، مشدداً على أن السلام هو الخيار الوحيد المتاح للشعب السوداني لتفادي الانزلاق للحرب الأهلية.

ودعا رئيس الوزراء السابق إلى هدنة تسمح لفتح ممرات آمنة، ولفت إلى أنه لا يوجد بديل إلا الجلوس مع بعض في حوار يؤدي لحل مرضٍ لكل أطياف الشعب السوداني.

وشدد حمدوك على العودة الى المسار الانتقالي الذي بدأ منذ أكثر من ثلاث سنوات، مجدداً دعوته لقيادة الجيش والدعم السريع للجلوس فوراً لمفاوضات تؤدي لمعالجة الخلافات التي أدت إلى هذا الوضع قائلاً: «سأبذل كل الجهد، وأقوم بإجراء اتصالات مع كل العواصم؛ لتشجيعها على التحرك لتقديم كل المساعدات الممكنة للشعب السوداني».