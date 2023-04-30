حمدوك: العالم سيواجه “كابوسا” إذا تحول النزاع في السودان لحرب أهلية

المناطق_متابعات

حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، من تحول الصراع في بلاده إلى واحدة من أسوأ الحروب الأهلية في العالم.

جاء ذلك خلال لقاء مع قطب الاتصالات الملياردير البريطاني من أصل سوداني محمد إبراهيم، في نيروبي، السبت، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وقال حمدوك: “إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية… فإن سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة”.

واعتبر رئيس الوزراء السابق أن تحول الصراع في السودان لحرب أهلية “سيشكل كابوسا للعالم”.

ووصف الصراع الحالي بأنه “حرب لا معنى لها” بين جيشين، مطالبا بوقف هذه الحرب لأنه “لا أحد سيخرج منها منتصرا”.

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الصراع الأخطر في السودان دون أي بوادر لحل قريب.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.