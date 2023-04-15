حمدوك يدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري لإطلاق النار

وقال حمدوك، في كلمة مصورة بثها عبر موقع “تويتر”: “رسالتي الأولى للفريق أول عبد الفتاح البرهان [رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة] وقادة الجيش السوداني وللفريق أول محمد حمدان دقلو [قائد قوات الدعم السريع] وقادة الدعم السريع، يجب أن يتوقف الرصاص فورًا، ويجب أن يُحكّم صوت العقل، فالخسارة ستكون من نصيب الجميع ولا يوجد منتصر على جثث شعبه”.