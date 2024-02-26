حمد الله يقلب الطاولة للاتحاد على الوحدة بثنائية

المناطق_واس

تغلب فريق الاتحاد على ضيفه الوحدة، بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وافتتح الوحدة نتيجة اللقاء عند الدقيقة 35 عن طريق اللاعب النيجيري إيقالو، في حين تمكن الاتحاد من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 83 من ركلة جزاء نفذها المغربي عبدالرازق حمدالله، ليعود اللاعب ذاته ويسجل الانتصار عند الدقيقة 90+4، حيث شهدت المواجهة بطاقة حمراء للاعب فريق الاتحاد سعد الموسى عند الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد الوحدة عند النقطة الـ26 بالمركز التاسع.