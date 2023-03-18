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حمد الله يقود تشكيل الاتحاد الأساسي ضد الفتح في الدوري السعودي

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس 2023 - 3:18 مساءً
الاتحاد والفتح
الاتحاد والفتح

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تشكيل فريقه لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

تشكيل الاتحاد الأساسي

وشهد تشكيل الاتحاد اليوم، عودة البرازيلي رومارينيو؛ وذلك بعد التأكد من جاهزيته 100%؛ وذلك بعد إصابته الأخيرة أثناء مباراة الفيحاء، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي حسمها العميد لصالحه.

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.
خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان.
خط الارتكاز: برونو هنريكي، إيجور كورنادو.
الوسط الهجومي: هيلدر كوستا، رومارينيو، عبدالرحمن العبود.
قلب هجوم: عبدالرزاق حمد الله.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس 2023 - 3:18 مساءً
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