حملة استمرت 28 عاماً لتوحيد بلدات حجر اليمامة وبلاد العارض.. ماذا حدث وقتها في الجبيلة؟.. باحث في التاريخ السعودي يوضح

أكد “راشد بن عساكر” الباحث في التاريخ السعودي، أن الإمام محمد بن سعود كان يسيطر على الجبيلة والمناطق المجاورة لها، حيث كانت هذه الأماكن تقع تحت سيطرته.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “على خطى العرب”، أن الأمام محمد بن سعود بعد أن أعلن قيام الدولة السعودية الأولى في عام 1137 كانت سلطته ممتدة إلى الرياض.

وبين أن من المصادر التاريخية الشهيرة التي ذكرت اسم الجبيلة قبل تأسيس الدولة السعودية الأولى العلامة الشيخ “أحمد بن عطوة الدرعي الحنبلي” المفتي العام لبلاد العرب، إضافة إلى العديد من المصادر التاريخية الأخرى التي ذكرتها قبل قيام الدولة السعودية الأولى بأكثر من 60 سنة.