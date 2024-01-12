حملة بوتين تعلن جمع 1.8 مليون توقيع لدعم إعادة انتخابه رئيسا لروسيا

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أعلنت حملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة جمع أكثر من 1.8 مليون توقيع من الناخبين في جميع أنحاء البلاد لدعم ترشيحه مرة أخرى لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وذكرت الحملة – في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية – أنه “تم جمع أكثر من 1.8 مليون توقيع لدعم ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب رئيس الاتحاد الروسي في جميع أنحاء البلاد، وقد سلمت جميع مناطق روسيا البالغ عددها 89 منطقة الدفعات الأولى من وثائق توقيع التصويت إلى مقر الحملة الانتخابية “.

ولفت فريق الحملة إلي أن أعضاء مختلف المنظمات التطوعية، وكذلك الجبهة الشعبية وحزب روسيا الموحدة الحاكم، واصلوا جمع توقيعات الناخبين في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، ثلاثة مرشحين رشحتهم الأحزاب البرلمانية: ليونيد سلوتسكي من الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي؛ فلاديسلاف دافانكوف من شعب جديد؛ ونيكولاي خاريتونوف من الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي.

ومن المقرر أن تجري روسيا انتخاباتها الرئاسية في مارس القادم، على أن يجري التصويت على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 15 إلى 17 مارس.