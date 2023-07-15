حملت 3 رجال فوق بعضهم.. جندية جزائرية تستعرض قوتها الخارقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة لجندية جزائرية تستعرض قوتها بحمل عدد من الرجال.

وأثارت الجندية إعجاب المواطنين والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مشاركتها بحفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية في شرشال.

وأظهرت اللقطات الجندية بملامح شديدة، لم تخف أنوثتها، بينما كانت تحمل على كتفيها ثلاثة جنود بكل اقتدار وثقة.

واستطاعت الجندية أيضا، خلال أدائها العرض، إثارة إعجاب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الذي حياها وسط تصفيق الحضور.