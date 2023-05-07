حميد الشاعري يشيد بحفل تكريم الموسيقار محمد الموجي في المملكة

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وجه الفنان حميد الشاعري الشكر للمستشار تركي آل شيخ على حفل تكريم محمد الموجي في الرياض، والتي احتفت خلالها هيئة الترفية برئاسة آل الشيخ، بسيرة ومسيرة الموسيقار الراحل.

ونشر حميد الشاعر صوره تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق: «شكرا المستشار تركي ال شيخ على أروع حفل تكريم لفنان مبدع وهو الغائب الحاضر الرائع محمد الموجي، حفل مستحق لفنان عبقري».

حفل «روائع الموجي»

وكانت قناة «Mbc مصر» قدمت سهرة استثنائية خاصة ومميزة، عبر شاشتها على الهواء من الرياض، للحفل الذي أقامته هيئة الترفية للاحتفاء بروائع الموسيقار الكبير محمد الموجي.

نجوم حفل «روائع الموجي»

وأحيا الحفل نُخبة من أبرز النجوم منهم أنغام، شيرين عبدالوهاب، زينة عماد، مي فاروق، صابر الرباعي، وائل جسار، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، وقدم النُجوم المُشاركين مُختارات من أبرز الأغاني والأعمال الموسيقية التي قدمها الموسيقار الكبير محمد الموجي خلال مشواره.