حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة لقتلهم والده.. رئيس تشاد يعفو عن 380 متمردًا

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أصدر الرئيس التشادي محمد ديبي عفواً عن 380 متمردًا من جبهة التغيير والوفاق بعدما تم الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة لضلوعهم في قتل والده.

وأكد مكتب ديبي أن العفو يشمل أعضاء مجموعة جبهة التغيير والوفاق “فاكت” المسلحة المحكوم عليهم بتهمة المساس بسلامة الدولة.

وكان المدعي العامّ أشار إلى أن المتهمين ارتكبوا أعمالاً إرهابية وارتزاق وتجنيد أطفال في الجيش والنَّيْل من حياة رئيس الدولة.

يُذكر أن جبهة التغيير والوفاق شنت هجومًا من قواعدها الخلفية في ليبيا، يوم الانتخابات الرئاسية التي كان من المؤكد أن الرئيس السابق سيفوز بها، مما أدى إلى مقتله.