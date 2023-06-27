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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 27 يونيو 2023 - 7:13 مساءً

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حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد – رعاهما الله -، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 27 يونيو 2023 - 7:13 مساءً
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Waleed

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