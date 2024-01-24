خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يواسيان الشيخ أحمد الخريصي

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة للشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة حرمه -رحمها الله، عبر فيها عن تعازيه ومواساته للشيخ الخريصي وكافة أسرتهم ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله- برقية عزاء ومواساة للشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة حرمه – رحمها الله، داعياً الله للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

من جانبه أعرب الشيخ أحمد الخريصي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على تعازيهم ومواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً المولى القدير أن يجعلها في ميزان حسناتهم .