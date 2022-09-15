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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 2:52 مساءً

المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا، رئيس جمهورية نيكاراغوا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيكاراغوا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ومن جانبه بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا، رئيس جمهورية نيكاراغوا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيكاراغوا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 2:52 مساءً
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