خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير دولة قطر

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الرسالة، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، خلال استقبال سمو أمير دولة قطر له بمكتبه في الديوان الأميري اليوم.

وفي بداية الاستقبال نقل سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، إلى سمو أمير دولة قطر، وتمنياتهما لسموه بدوام الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.

من جانبه، حمل سمو أمير دولة قطر، سمو السفير، تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي مزيداً من الرفعة والنماء.

كما جرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.