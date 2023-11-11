خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة العقيد آسيمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وتسلم الرسالة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في الرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسعادة مدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.